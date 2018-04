Netanyahu propõe cinco condições para diálogo “incondicional” com os palestinos

Netanyahu disse aceitar incondicionalmente a paz, mas, ironicamente, impôs pelo menos cinco condições para a criação de um Estado palestino

1. Precisa ser desmilitarizado

2. A questão dos refugiados deve ser negociada fora das fronteiras de Israel

3. Jerusalém deve ser a capital indivisível de Israel

4. Não será permitido pactos militares com o Hezbollah e o Irã

5. Israel precisa ser reconhecido como um Estado judaico

Seu plano está na mesa. O da Liga Árabe, com o apoio da Autoridade Palestina, é o seguinte



1. Retirada israelense para as fronteiras pré-1967

2. Divisão de Jerusalém

3. Desmantelamento dos assentamentos

4. Uma solução para os refugiados



A do Hamas

1. Aceita uma trégua com Israel por apenas dez anos se os israelenses retornarem para as fronteiras pré-1967

2. Exige o retorno de todos os refugiados

A de Ahmedinejad

1. Os nativos do que hoje é Israel, Cisjordânia e Gaza devem, em uma votação, decidir qual o futuro do território. Ele não considera judeus que imigraram para a região durante o movimento sionista como nativos

Agora, falta o Obama ajudar todos a encontrar uma solução