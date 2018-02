Neva em Nova York, mas é melhor do que mais um dia de chuva em São Paulo

Quando morei nos Estados Unidos duas vezes nos anos 1990, durante a minha adolescência, desenvolvi uma imagem idealizada do Brasil na época. No inverno americano, achava que todos os meus amigos brasileiros estivessem na praia, em piscinas, tomando sol, indo a boates (baladas ou discotecas, dependendo de década de nascimento da pessoa), ficando com meninas. E eu no meio de um frio subúrbio da Carolina do Sul, fazendo intercâmbio, em um tempo em que ainda se recebiam cartas e ninguém possuía endereço de email. Notícias, apenas através da classificação do Campeonato Paulista e da reportagem do Palmeiras no Estadão que a minha mãe colocava no correio todas as segundas-feiras para eu receber uma semana mais tarde. Até hoje, lamento não ter visto aquele jogo do Romário contra o Uruguai nas Eliminatórias da Copa, no Maracanã. Ou o Palmeiras sendo campeão brasileiro depois de 20 anos.

Na época pré-internet, sentíamos saudades dos jogos de handball na educação física, de arroz e feijão, de guaraná, de escutar o jogo do Palmeiras no rádio, das feiras nas ruas, do sonho de valsa, do leite condensado, do sabonete Phebo (juro, é comum, e vendem em supermercados brasileiros daqui). Nos anos 1980, como escrevi aqui outro dia, as filiais da Varig e do Banco do Brasil em Paris e Nova York eram oásis. Sei de histórias de brasileiros, desesperados de saudade, que se emocionavam ao ouvir a voz em português da telefonista da Embratel. Alguns guardavam exemplares da Manchete encontradas em alguma banca de Londres como se fossem um tesouro.

Quase nunca, naquela época, pensávamos na dobradinha de biologia, da lasagna requentada no domingo, que o Palmeiras era sempre humilhado pelo São Paulo, que raramente o nosso sabonete era Phebo em São Paulo. Também esquecíamos daqueles verões no litoral paulista, onde chovia todos os dias da primeira quinzena.

Agora, graças à internet, sei que, no réveillon, as pessoas demoraram até dez horas para voltar da praia para a capital. Vejo todos os dias a nuvem com o raio na previsão do tempo do meu celular. Em Nova York ou Beirute, sabemos que São Paulo não é nenhum paraíso. Hoje, por exemplo, não para de nevar em Nova York. As escolas fecharam, o trânsito está o caos e as pessoas sofrem para não deslizar nas calçadas. Por outro lado, neve não é chuva. Ainda mais para brasileiros, que nasceram distantes de temperaturas mais baixas. Apesar de todos os contratempos, a neve embeleza a cidade. Parece que Nova York está enfeitada, em dia de casamento.

Em Beirute, o tempo está nublado, com 16 graus. Buenos Aires também tem nuvens, mas faz mais calor. A chuva deve dominar São Sebastião, no litoral paulista, durante toda a semana. Paris neva, como Nova York. San Francisco, como sempre, está perfeita. Sol, com 12 graus. No Rio, chove hoje, mas faz sol amanhã e sexta. Bogotá deixa a rotina dos 16 graus para um forte calor. Dubai, acreditem, está com sol e apenas 19 graus (talvez alguns graus a menos no topo do Burj al Khalifa) – nunca viaje para lá no verão do hemisfério norte. Jerusalém está agradável, com 15 graus. Para completar, apesar de nevar em Nova York, sei que deve chover em São Paulo. O sofrimento não é tão grande quanto em 1993. Não precisarei ficar com inveja de quem está na praia.