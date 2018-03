“Há uma coisa que concordamos. Nós dois amamos Israel.”

Essa frase foi dita por Sarah Palin, candidata a vice-presidente de John McCain, no debate com Joe Biden, que concorre na chapa democrata ao lado de Obama. Os dois se comprometeram em apoiar a paz e defenderam uma solução com dois Estados – Israel e um palestino. A governadora do Alasca ainda apoiou a transferência da Embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém.

Biden criticou o desempenho do governo Bush no Oriente Médio. Afirmou que foi um erro realizar eleições parlamentares nos territórios palestinos, que foram vencidas pelo Hamas. Acrescentou que ações americanas no Líbano permitiram ao Hezbollah se fortalecer.

Sobre o Irã e o Iraque, os dois mantiveram as mesmas posições que Obama e McCain no debate presidencial.