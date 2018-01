Nos EUA, maioria quer normalizar relações com Cuba

A maior parte dos americanos defende o restabelecimento de relações com Cuba. Na Flórida, o número é ainda maior. De acordo com levantamento realizado pelo Atlantic Council, 56% da população dos EUA é a favor de uma aproximação com Cuba, enquanto 35% se posiciona contra.

Na Flórida, a diferença é ainda maior. De acordo com a pesquisa, 63% dos moradores do Estado querem o restabelecimento de relações, enquanto apenas 30% são contra. Entre os de origem hispânica, os valores são quase idênticos.

Na semana passada, foi aberto o primeiro McDonald’s no Vietnã. Guerras e embargos não funcionaram, mas o livre mercado, sim. A melhor solução para Cuba e para os EUA é o estabelecimento de relações econômicas, nas quais os dois lados serão beneficiados. A defesa do embargo serve apenas para aqueles que pararam nos tempos da Guerra Fria. Sem falar que, em 50 anos, apesar das sanções, o regime dos Castro é um dos mais duradouros na face da Terra. Obviamente, esta estratégia deu errado.

O governo Obama, aos poucos, muda a política americana e se aproxima de Cuba. O tema está longe de ser uma prioridade da política americana, mas certamente deixou de ser tabu. É questão de tempo para as relações se normalizarem. Eu aposto que será depois de Fidel e Raul não estarem mais no poder.

Você apoia a normalização das Relações com Cuba (entre a população dos EUA)

A Favor – 56%

Contra – 35%

Não sabe – 9%

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

