O alerta errado no Havaí poderia provocar uma guerra nas Coreias?

Pela Teoria dos Jogos, a tendência é de que não haja uma guerra na Península Coreana devido à teoria da mútua destruição assegurada, muito usada durante a Guerra Fria. No caso, se a Coreia do Norte decide lançar um ataque nuclear contra a Coreia do Sul, Japão ou EUA, certamente matará dezenas ou mesmo centenas de milhares de pessoas. Talvez, milhões. Mas Pyognyang será pulverizada minutos depois. E caso os EUA e seus aliados ataquem a Coreia do Norte, a reação será a mesma e pelo menos em Seul haverá dezenas de milhares de mortos devido ao uso de armas atômicas, químicas, biológicas e convencionais por parte das forças norte-coreanas.

Mas dá para alterar este cálculo e isso quase ocorreu neste fim de semana com o alerta equivocado no Havaí de que um míssil estaria a caminho do arquipélago. Afinal, como bem delineia o The Interpreter, como é chamada a coluna de jornalismo explicativo do New York Times, imagine o seguinte cenário

. A Coreia do Norte sabia que não tinha lançado um míssil

. Mas poderia ter avaliado que o alerta americano não teria sido um erro, mas proposital

. Sem informações aprofundadas e tendo de calcular rapidamente, o regime de Pyongyang poderia supor equivocadamente que o objetivo americano teria sido arrumar um argumento para lançar um ataque contra a Coreia do Norte (óbvio que isso não ocorreu e foi mesmo um erro das autoridades do Havaí)

. Em um cálculo errado e com minutos para tomar uma decisão, a Coreia do Norte poderia ter lançado um ataque real temendo um bombardeio que jamais esteve nos planos americanos

Vale lembrar que muitos conflitos ocorrem por cálculo errado dos envolvidos. Ainda bem que, desta vez, ficou apenas no equívoco das autoridades havaianas. Dentro da normalidade, a teoria da mútua destruição assegurada seguirá impedindo um conflito na Península Coreana. Mas o regime de Pyogyang pode facilmente entender um sinal errado e fazer uma bobagem que resulte em dezenas de milhares de mortes