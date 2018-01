O atentado na Califórnia foi de lobos solitários inspirados pelo ISIS (Daesh)?

Tashfeen Malik, a mulher envolvida no ataque que matou 14 pessoas em San Bernardino (Califórnia), teria declarado lealdade ao ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh, em um post no Facebook, de acordo com autoridades americanas citadas pelo New York Times.

Mas a organização terrorista, que controla áreas da Síria, do Iraque e da Líbia, teria apenas inspirado, e não ordenado, a ação que Malik realizou com o marido Syed Farook em San Bernardino, segundo estas mesmas autoridades da área de segurança. Desta forma, o ataque se encaixa mais nas ações de “lobos solitários” com inspiração no jihadismo global e não em um ataque com uma ligação mais direta ao ISIS, diferentemente das ações em Paris, Beirute e mesmo no Sinai (Egito) nas últimas semanas.

Estas ações de lobos solitários são mais difíceis de serem impedidas, pois as pessoas atuam individualmente (neste caso, em dupla) depois de, em muitos casos, terem se radicalizado por meio de propagandas divulgadas por grupos terroristas nas redes sociais. Não possuem contato direto com o comando do ISIS ou da Al Qaeda. Claro que as investigações não terminaram e ainda pode ser que descubram mais ligações do casal com o ISIS. Este post foi escrito com base nas informações disponíveis neste momento.