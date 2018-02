O ‘chavista’ Ahmadinejad vira ‘oposição’ no Irã

Vejam meu comentário sobre a CRISE NA COREIA DO NORTE no Globo News Em Pauta de ontem

Leia os últimos posts

O PROGRAMA NUCLEAR AFETA O PISTACHE NO IRÃ

ENTENDA A CRISE DA COREIA DO NORTE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ESTUPRO DA AMERICANA E A IMAGEM DO BRASIL PRE-COPA

Parece irônico no Ocidente, mas Mahmoud Ahmadinejad é oposição no Irã. As figuras dominantes do regime islâmico, como a família Larijani, o ex-presidente Rafsanjani e o aiatolá Ali Khamanei não suportam o populismo de viés chavista do atual presidente iraniano. Muitos de seus aliados foram presos.

Para se salvar, Ahmadinejad precisará eleger como sucessor seu chefe de gabinete Esfandir Rahim Mashaei. Especialistas especulam que, se não conseguir, o atual presidente iraniano tende a acabar atrás das grades em alguma prisão de Teerã depois do fim de seu mandato.

Mashaei até tem popularidade. Mas corre o risco de não ter seu nome aprovado como candidato pelo Conselho dos Guardiães. Ele pode, porém, ser salvo posteriormente pelo aiatolá Khamanei. Mesmo sendo inimigo de Ahmadinejad, o líder Supremo do Irã teme que a proibição da candidatura do aliado do atual presidente provoque protestos pelo país nos moldes da primavera árabe (sempre lembrando que o Irã é persa, não árabe).

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios