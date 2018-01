O Irã, inimigo do ISIS e da Al Qaeda, é quem mais apoia o terrorismo global?

O Irã é acusado por muitos países de ser a nação que mais apoia o terrorismo ao redor do mundo. Mas nenhum dos maiores atentados terroristas deste século contra os EUA e Europa foi cometido por aliados do regime de Teerã. Ao contrário, todos os ataques foram realizados por inimigos dos iranianos.

O 11 de Setembro, os ataques de Londres e de Madrid foram realizados pela Al Qaeda. O Irã é talvez o país que mais lute contra a Al Qaeda, tanto no Iraque, como na Síria e no Yemen. Neste ano, o Paris foi cometido pelo ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh. San Bernardino foi inspirado pelo ISIS. Este grupo é inimigo do Irã. O Charlie Hebdo também foi realizado por militantes inspirados pela Al Qaeda, adversária do Irã.

Não é correto, portanto, dizer que o Irã é quem mais financia o terrorismo global nos dias de hoje sendo que o regime de Teerã luta justamente contra os terroristas responsáveis pelos ataques.

Na realidade, o Irã apoia o Hezbollah, uma organização que também luta contra a Al Qaeda e o ISIS na Guerra da Síria, além de ser aliada das principais facções cristãs do Líbano e também na Síria. Ao mesmo tempo, o Hezbollah é inimigo de Israel. Tanto o regime de Teerã quanto o Hezbollah são acusados pelo atentado contra a entidade judaica AMIA em Buenos Aires, 21 anos atrás. Ambos negam. Mais recentemente, foram acusados por atentado na Bulgária. Também negam. No Líbano, membros do Hezbollah foram acusados pelo atentado que matou Rafik Hariri, o maior líder libanês no pós-guerra civil e premiê por muitos anos. O grupo nega.

No passado, o Irã também deu suporte para o Hamas e para o Jihad Islâmico cometerem atentados terroristas durante a segunda Intifada. Atualmente, o regime iraniano está rompido com o Hamas porque o grupo palestino traiu o Bashar al Assad ao apoiar grupos rebeldes na Guerra da Síria. Há relatos, não confirmados, de que teria havido uma reaproximação com o Hamas, além da manutenção do apoio ao Jihad Islâmico.

O Irã, durante a Guerra do Iraque, também apoiou ataques de milícias xiitas contra militares americanos. Mas, neste caso, deve ser classificado como insurgência, pois eram iraquianos lutando contra uma força de ocupação estrangeira.

Diante deste cenário, acho válido dizer que o Irã é quem mais apoia ataques contra Israel. Mas é errado dizer que o regime de Teerã é quem mais apoia o terrorismo global contra EUA e Europa. Afinal, todos atentados cometidos por jihadistas nos EUA e na Europa foram realizados por organizações terroristas que seguem uma vertente do islamismo disseminada pela Arábia Saudita e inimiga justamente dos iranianos.

Caso discorde disso, por favor, cite o nome de um iraniano envolvido nos atentados terroristas no Ocidente desde o ano 2000.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires