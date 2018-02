Novo premiê do Líbano reduz risco de guerra civil

Leia também os outros posts de hoje

O Líbano acertou na escolha do novo premiê. Tammam Salam, um proeminente e moderado político sunita de Beirute, contou com o apoio de todas as facções para assumir o poder neste momento em que o Líbano se aproxima de suas eleições e enfrenta o risco de instabilidade diante da guerra civil no país vizinho.

A tarefa de Salam, filho de um dos mais importantes políticos da história libanesa, Saeb Salam, que foi primeiro-ministro por seis vezes entre 1952 e 73, será impedir a derrocada do país para uma guerra civil. Ele sabe disso e sua agenda será defender a soberania libanesa. Tanto defensores dos rebeldes sírios como os dos regime de Bashar al Assad não devem circular com liberdade pelo Líbano.

Vale lembrar que os libaneses se dividem em duas facções políticas. A 8 de Março, composta por uma aliança entre os xiitas do Hezbollah e da Amal com cristãos seguidores de Michel Aoun e ligada ao Irã e Síria, e a 14 de Março, composta pela maioria dos sunitas e os cristãos seguidores de Samir Gaegea, próxima da Arábia Saudita e dos EUA. O líder druzo Walid Jumblatt ocupa uma posição intermediária.

Salam, assim como o presidente Michel Suleiman, de origem cristã, adota a neutralidade.

O importante é notar que, com todos os seus defeitos, o Líbano ainda é a democracia árabe mais avançada.

