O PKK pode ser terrorista por que luta contra o ISIS?

Já escrevi no passado, mas volto a escrever hoje. O governo de Recep Tayyp Erdogan deve ser criticado por censurar jornalistas, perseguir opositores e ter um envolvimento contraditório na Guerra da Síria. Mas o presidente turco tem razão quando condena o apoio dos EUA a grupos curdos na Síria, como o YPG, aliado do PKK, uma organização responsável por atentados terroristas recentes na Turquia.

O PKK mata civis indiscriminadamente em atentados e reivindica estas ações. Os EUA, porém, usam o argumento de que os aliados do PKK, que são basicamente o PKK com um outro nome porque estão na Síria, seriam heróis pois lutam contra o ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh.

Por este raciocínio, porém, os EUA deveriam apoiar o Hezbollah, o regime de Bashar al Assad e o Irã, que também lutam contra o ISIS. Mas o governo americano se recusa em apoiar o Hezbollah por considerar a organização libanesa terrorista e o Irã e a Síria por, segundo os EUA, apoiarem o terrorismo.

Por que então os EUA seguem dando apoio aos terroristas curdos que explodem bombas em Ancara e Istambul matando civis na Turquia, que é uma nação integrante da OTAN?

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires