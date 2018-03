O significado da Embaixada da Síria em Beirute

A Síria anunciou que finalmente abrirá uma missão diplomática no Líbano. De certa forma, isto significa que os sírios admitem que o Líbano é um país independente. Não quer dizer, no entanto, que as relações entre os dois países estão normalizadas. A maior parte dos membros da coalizão governista libanesa 14 de Março ainda acusa a Síria de querer intervir no país. Mais do que isso, afirmam com todas as letras que o regime de Bashar al Assad e seus aliados no Líbano assassinaram em atentado terrorista, em 2005, o ex-premiê Rafik Hariri, na época líder da oposicão. Uma série de figuras anti-Síria no Líbano também foram mortas em ataques atribuídos à Síria nos últimos três anos. Os sírios negam envolvimento em todos estes incidentes. Para completar, sírios e libaneses precisam ainda demarcar as fronteiras.

