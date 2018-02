O Triângulo EUA-Irã-Al Qaeda ajuda a entender o terrorismo e os conflitos no Oriente Médio

Leia também

A Guerra ao Terror resultou em mais terrorismo

Justiça, e não Drones, será usada contra Dzhokhar

Para compreender os conflitos no Oriente Médio e o terrorismo internacional é preciso observar o triângulo EUA-Irã-Al Qaeda. Os americanos são inimigos dos iranianos e da Al Qaeda. O regime de Teerã, por sua vez, é inimigo de Washington e da rede terrorista. A Al Qaeda, obviamente, é inimiga dos EUA e do Irã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Iraque, EUA e Irã estão do mesmo lado, embora com interesses diferentes. Ambos apoiam o governo de Nouri al Maliki. A Al Qaeda é adversária da atual administração em Bagdá.

Na Síria, EUA e a Al Qaeda buscam a queda do regime em Damasco, apesar de terem intenções distintas para o futuro dos sírios. Já o Irã é o maior aliado de Bashar al Assad.

Em Israel, Irã e Al Qaeda se posicionam contra os israelenses, ainda que a rede terrorista considere a Palestina uma questão secundária. Os EUA, por outro lado, é o maior aliado do governo em Jerusalém.

Resumindo, é um triângulo, no qual todos são inimigos entre si, mas que, algumas vezes, podem ter interesses comuns.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires