Os EUA, Irã e Rússia terão uma estratégia comum na Guerra da Síria?

Os EUA, a Rússia e o Irã podem chegar a um acordo para terem uma estratégia conjunta para combater o ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh.

Primeiro, os americanos não pregarão mais a saída de Bashar al Assad. Concluíram que a queda do líder sírio, neste momento, favoreceria o ISIS ou a Frente Nusrah, como é conhecida a Al Qaeda na Síria.

Já a Rússia e o Irã devem pressionar Assad a aceitar um governo de transição com membros da oposição moderada. Grupos rebeldes não ligados à Al Qaeda ou ao ISIS seriam integrados às Forças Armadas sírias (logisticamente algo ultra complicado). Esta coalizão seria comandada por Assad inicialmente.

Portanto o objetivo inicial passaria a ser combater o ISIS por meio de Assad, mas reduzindo o poder deste. Caso o ISIS venha a ser derrotado nos próximos anos, a estratégia seria uma transição de Assad para outro governante, mas com a manutenção do regime e das estruturas de burocracia de Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Turquia, Arábia Saudita e outros atores regionais não estão convencidos. O Líbano segue dividido, embora a maioria tema os efeitos no país da queda de Assad. Israel desde o inicia avalia que o ideal é a permanência de um Assad enfraquecido.

Dará certo? Não sei. A Guerra da Síria ainda demorará anos e o final é completamente imprevisível. Mas, diante do cenário atual, acho que a coordenação entre EUA, Rússia e Irã pode evitar que Damasco, a Costa Mediterrânea, Homs, Hama e mesmo Aleppo caiam nas mãos do ISIS. Derrotar o grupo em seu território, em Raqaa, mais perto da fronteira com o Iraque, é algo mais complexo pelo menos no médio prazo.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus