Os rebeldes “moderados” da Síria são aliados da Al Qaeda? Sim

Neste fim de semana, um jornalista americano que ficou dois anos como refém da Frente Nusrah, como é conhecida a Al Qaeda na Síria, relatou o seu sequestro nas páginas da revista do New York Times. Super recomendo a leitura. Mas, neste post, irei falar de apenas um trecho.

Theo Padnos, o jornalista, conta que, em determinado período do seu sequestro, a Frente Nusrah estava em um campo junto com membros do Exército Livre da Síria, como é chamado o supostamente grupo moderado dos rebeldes sírios que o presidente Barack Obama disse que irá treinar.

O problema é que 1) a CIA já treina este grupo faz tempo e 2) Este grupo é aliado da Al Qaeda.

A prova? No diálogo, Padnos afirma que um dos membros do Exército Livre da Síria elogia o treinamento americano. Mas o jornalista pergunta se não era para eles lutarem com a Frente Nusrah (Al Qaeda). “Nós mentimos para os americanos”, afirma o rebelde supostamente moderado.

Esta afirmação deixa claro que os rebeldes moderados que os EUA apoiam na Síria são aliados da Al Qaeda, embora sejam inimigos do regime de Bashar al Assad e também do ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh). Obama estava certo ao não intervir na Guerra da Síria. Agora que entrou, pode se dar mal. Não tem lado bom no conflito. Todos são ruins.

