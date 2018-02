O avanço para os curdos da Turquia e os bidun do Kuwait

Assista ao meu comentário na GLOBO NEWS SOBRE A CRISE NO CHIPRE

Os palestinos não são o único povo sem país no Oriente Médio. Aliás, possuem a vantagem, em relação a outros, de ter o reconhecimento de seu Estado pela ONU. Os curdos e os bidun estão longe de ter a mesma importância para a comunidade internacional.

Hoje, porém, tivemos alguns avanços para estes dois povos. O líder curdo Abdullah Ocalan anunciou uma trégua com os turcos. Vale lembrar que ele está há 14 anos em uma jaula localizada em uma ilha grega. Seu objetivo deixou de ser uma nação independente e passou a ser apenas uma maior autonomia e direito à identidade.

Curdos em outros países, como o Iraque e a Síria, por sua vez, conquistaram esta autonomia em grande parte devido ao colapso das nações onde vivem. São praticamente áreas autônomas, mas não Estados.

Os bidun são praticamente desconhecidos na comunidade internacional. São dezenas de milhares de habitantes de países do Golfo Pérsico que vivem sem nacionalidade. O Kuwait fez um micro avanço ao conceder a cidadania para 4 mil deles. Uma fração do total.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

