Peço desculpas por não ter escrito post durante o furacão

Peço desculpas pela minha ausência do blog nos últimos dois dias. Imagino que vocês saibam o motivo. Passou um furacão por Nova York e precisei cobrir para o impresso do Estadão, para a rádio Estadão, para o Estadão Noite no iPad, para a Globo News e até para o Twitter. Mas fracassei ao manter a cobertura no blog. Um grave erro que não se repetirá.

Mas voltarei amanhã com a cobertura das eleições americanas. Haverá um post exclusivo apenas para o blog com uma grande análise sobre o que as eleições nos EUA representam para o Oriente Médio neste fim de semana. Também citarei em outro post os motivos para votar e não votar em Barack Obama e Mitt Romney.

Enfim, desculpem-me pela ausência. O blog teria sido importante nestes dias pelo contato com os leitores. Mas imagino que alguns de vocês tenham até cansado de ver a minha cara na TV no dia do furacão e os incontáveis tweets descevendo o cenário – o Twitter tem a vantagem de poder ser atualizado da rua.

Aqui na minha casa, ficou tudo perfeito e até recebi uma casal de “refugiados” do Chelsea.

Para terminar, vocês devem ter notado que passei apenas a usar “Guga Chacra” e não mais Gustavo. A foto de argentino decadente com a camiseta do Yankees foi substituída por uma mais séria, do Menotti na Copa de 1978

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

