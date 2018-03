Phelps é o maior atleta de todos os tempos?

Leia também hoje – EUA, Rússia, Assad, Oposição, Arábia Saudita e Europa sabotaram o plano Annan e Time de campanha de Romney é um fiasco capaz de transformar Phelps em capitão Schettino

Meu comentário na rádio Estadão sobre a saída de Annan

Minha área é política internacional, mas, de vez em quando, escrevo de outros assuntos, como hoje. Afinal, por ser ex-atleta (joguei pólo aquático), me sinto na obrigação de falar algo sobre Michael Phelps. Desde que surgiu o ser humano na face da terra, nunca ninguém foi tão completo quanto este nadador americano dentro da água.

Phelps é o que mais nos aproxima de um peixe. Sei que já está no ocaso da sua carreira, mas ainda supera o Brasil no quadro de medalhas. Nosso país conquistou 21 medalhas de ouro em 17 Jogos Olímpicos. Phelps já possui 16 em apenas quatro.

No Brasil, costumamos dizer que Pelé foi o atleta do século. Acho difícil comparar esportes. Certamente ele está entre os maiores da história no futebol. Mas, em todas as modalidades, podemos dizer que no máximo ele está no mesmo nível de Phelps, de Michael Jordan, de Nadia Comaneci e de Roger Federer.

Para não dizer que deixei os atletas do Brasil de lado, queria lembrar de Cesar Cielo. Ele é o ser humano mais veloz da história dentro da água, embora menos completo do que Phelps. E também do que Ricardo Prado. Uma pena, mas muitas vezes se esquecem dos grandes atletas do passado.

