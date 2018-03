Pode existir uma Mini-Síria no Mediterrâneo para alauítas e cristãos?

Caso os rebeldes avancem no futuro, tomando literalmente Damasco e Aleppo, além de quase todas as outras regiões da Síria, eles ainda enfrentarão muitas dificuldades para conquistar a faixa do Mediterrâneo onde estão Tartus e Latakia. Estas duas cidades, assim como a costa desde a fronteira do Líbano e suas montanhas, são um bastião pró-regime com uma expressiva população alauíta e cristã.

Nos últimos meses, uma série de cristãos e alauítas tem ido para estas áreas, deixando Damasco e Aleppo. Com armas, e o apoio russo, iraniano e do Hezbollah, eles possuem a capacidade de, diante dos acontecimentos, construir um Estado na região, como era previsto no mandato francês. Seria o tão chamado Estado Alauíta, ou “Síria do Mediterrâneo”.

Certamente, lembraria um pouco o Líbano. Primeiro, pelo caráter sectário. Segundo, porque cristãos e alauítas costumam ter hábitos sociais mais liberais para a região. Terceiro, geograficamente, com praias e montanhas, lembraria o país dos cedros.

Ironicamente, assim como o Líbano e Israel, seria uma nação de minorias religiosas em um mundo árabe majoritariamente sunita. Mais interessante, é que minorias costumam se juntar. Será que, em muitos anos, veríamos uma aliança de Israel com a Síria do Mediterrâneo? Obviamente, tudo isso é apenas um exercício de pensamento meu e queria abrir para debates.

Tenho respondido pouco porque estou de férias do jornal, mas o blog segue trabalhando normalmente.

