Por que a Justiça do Brasil é elogiada no exterior?

O Brasil enfrenta uma de suas maiores crises políticas e econômicas em sua história. Mas, ao mesmo tempo, começam a surgir crescentes elogios no exterior à evolução no respeito às leis e no combate à corrupção no território brasileiro, como vimos hoje. Aos poucos, a Justiça brasileira se transforma em uma das mais transparentes dos países emergentes, superando Índia, Turquia, México, Rússia e China, ainda que esteja aquém de nações mais desenvolvidas.

Dani Rodrik, professor de economia da Universidade Harvard, nos EUA, afirmou em entrevista publicada no Medium o seguinte

“Brazil, I think, is deeply underrated right now. I think that when you look at what’s happening, on the one hand, in Brazil it shocks you that there is all this widespread corruption with Petrobras that seems to go all the way up. On the other hand, when you look at how they’re dealing with this situation it’s incredibly impressive. It’s something that even in an advanced country you wouldn’t think would happen, that there you have these prosecutors and judges who are actually following the rule of the law.”

Ian Bremmer, um dos mais respeitados analistas políticos americanos e dono da Eurasia, principal consultoria de risco político do país, escreveu no Twitter

“Among emerging markets, the power of rule of law and an independent judiciary in Brazil is remarkable.”

Compare este cenário com a Venezuela, Rússia, Turquia e mesmo a Argentina, que sequer consegue investigar o assassinato de um juiz e terminar as investigações de um atentado terrorista ocorrido em 1994.

