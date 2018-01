Por que criticam negócios com Cuba e Irã, mas aceitam com China e Arábia Saudita?

Já vi criticarem o Brasil porque mantém relações econômicas com Cuba e com o Irã. O primeiro, por ser uma ditadura. O segundo, por violar os direitos de minorias religiosas e supostamente estar em busca de armamentos atômicos. Eu concordo com as críticas se disserem que estes dois países não devam ser prioridades da diplomacia brasileira.

Mas não vejo problemas em negociar com Cuba. E a maioria dos americanos concorda comigo (veja post hoje). Afinal, quase o mundo todo tem relações econômicas com a China, que se tornou junto com os EUA o maior ator no comércio exterior mundial. E a China é uma ditadura.

No caso do Irã, a hipocrisia é ainda maior. Os iranianos respeitam algumas minorias religiosas (cristãos e judeus) e perseguem outras (baha’i). Mas a Arábia Saudita, parceira comercial e aliada dos EUA, persegue todas as minorias religiosas, menos os sunitas de viés wahabita. Isto é, judeus, cristãos, xiitas e sunitas moderados, sem falar nos ateus.

A questão nuclear iraniana é importante. Mas isso não impede que o Paquistão, Índia e Israel também sejam parceiros comerciais e aliados de países ao redor do mundo (no caso dos israelenses e indianos, com relações cada vez melhores com os brasileiros).

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

