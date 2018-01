Por que eu respeito quem discorda de mim no aborto, armas, Síria e Irã?

Um dos problemas do mundo é as pessoas se acharem superiores e donas da razão. Eu mesmo cometo constantemente este erro. Achamos que nossas ideias são as certas e ponto final. Há uma certa dificuldade de vermos pontos positivos e negativos em uma série de questões.

Eu, por exemplo, sou a favor do direito ao aborto e de algumas restrições ao porte de armas aqui nos EUA (defendo verificação de antecedentes e banimento das vendas de armas de ataque) – acho o contexto do Brasil distinto, pois não existe a Segunda Emenda da Constituição. Mas entendo e respeito quem discorda de mim nestas duas questões, especialmente no caso do aborto.

O mesmo vale para a Guerra da Síria. Sou contra um envolvimento maior dos EUA no conflito e acho que Bashar al Assad poderia permanecer no poder em um primeiro momento para a estabilidade ser mantida e minorias religiosas, como as cristãs e alauíta, não serem massacradas por rebeldes da oposição. Mas entendo quem discorda de mim. No caso do acordo EUA-Irã, também. Sou a favor, mas conheço muita gente séria que eu respeito que é contra.

E, por último, o livre comércio. Sou a favor de derrubadas de barreiras. Mas gosto de ouvir quem discorda de mim. Enfim, debates são interessantes e apenas nos enriquecem, desde que a educação seja mantida.

No Twitter e no Facebook, infelizmente, vejo pessoas fazerem troça de outras por discordarem da opinião e se acharem dona da razão.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

