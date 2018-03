Por que há desinformação sobre a luta dos EUA contra o ISIS?

Há uma série de críticas a se fazer ao presidente Barack Obama em política externa. Ele próprio admitiu ter errado ao não se preparar tanto para o período pós deposição de Muamar Kadafi na Líbia – eu já acho que a intervenção por si só foi equivocada, mas isso é discutível. Yemen, Síria e Egito são outros exemplos de países mais caóticos depois de Obama assumir, embora a culpa do presidente seja relativa nestes casos.

Mas há uma desinformação sobre o combate ao ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh. Candidatos republicanos e muitos críticos de Obama, inclusive no Brasil, insistem que o presidente dos EUA não faz nada para combater a organização terrorista.

Na verdade, Obama construiu uma ampla coalizão para combater o grupo no Iraque e na Síria. No caso iraquiano, esta coalizão já conseguiu recuperar 40% do território. Na Síria, é um pouco menos e mais difícil de calcular porque a coalizão comandada pela Rússia, a favor do regime de Bashar al Assad e com o apoio do Hezbollah e do Irã, é quem mais tem obtido resultados.

Até agora, os ataques americanos já deixaram mais de 25 mil membros do ISIS mortos. Pode-se criticá-lo, claro, por ter matado também centenas ou mesmo milhares de civis nestas operações. Mas não por não fazer nada contra o ISIS. Tudo isso com apenas uma baixa americana. A Guerra do Iraque, por sua vez, deixou 4 mil jovens americanos mortos, além de outros 8 mil que se suicidaram por stress pós traumático depois de retornarem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires