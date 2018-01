Por que o ataque na Califórnia é uma mistura de Columbine e Boston?

Sei que muitos nem devem ter tomado conhecimento em meio a notícias sobre a abertura do processo de impeachment de Dilma e o título do Palmeiras na Copa do Brasil, mas ontem ocorreu um atentado em San Bernardino, na Califórnia, onde morreram 14 pessoas.

O episódio é uma mistura de Columbine com a Maratona de Boston. Afinal, assim como em Columbine, o alvo foi um lugar frequentado pelos atiradores e muito pouco simbólico globalmente. Um dos terroristas trabalhava no local e teria, de acordo com as primeiras informações, se envolvido em uma altercação em uma festa de fim de ano horas antes de voltar e cometer o massacre. Assim como em Columbine, foi usado um arsenal para cometer o ataque. E, assim como em Columbine, o ataque a tiros foi cometido por mais de uma pessoa, algo relativamente incomum nestas ações.

Ao mesmo tempo, há traços da Maratona de Boston. Afinal, assim como naquele ataque terrorista, dois familiares são acusados pelo ataque. Em Boston, dois irmãos. Em San Bernardino, marido e mulher (Syed Farook e Tashfeen Malik). Assim como em Boston, os responsáveis são muçulmanos. Mas, por enquanto, não se sabe se o ataque tenha algo a ver com a religião ou tenha sido inspirado por algum grupo terrorista global como o ISIS (Daesh) ou a Al Qaeda.

O interessante é que, de um lado, alguns democratas responsabilizam a disseminação de armamentos nos EUA, onde tiroteios aleatórios se tornaram comuns. Nesta semana mesmo, um atirador invadiu uma clínica que realiza abortos no Colorado e matou 3 pessoas. Mas é fato que a Califórnia já possui leis que restringem um pouco a venda de armas. Alguns republicanos culpam a religião dos terroristas, embora a polícia ainda não tenha afirmado que esta tenha alguma relação com os ataques (pode até ser que tenha, mas não sabemos neste momento).

Enfim, como dará perceber nos comentários do meu texto aqui no Facebook, este atentado polariza a opinião pública tanto pela questão do morte de arma como pela questão da religião dos terroristas, independentemente de não sabermos se alguma delas tenha sido a causa principal do ataque, segundo a polícia, até o momento que eu escrevo. Mais triste é saber que as 14 vítimas sejam usadas como bandeiras políticas para os dois lados. E o culpado é este casal covarde e terrorista que ainda deixou uma bebê de seis meses órfãos. Vamos tentar manter a ponderação. O mundo não precisa de mais extremistas.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires