Por que o ebola parou NY, mas a epidemia de legionários, não?

Quando um médico americano foi infectado com ebola depois de circular alguns dias por Nova York, o mundo ficou em pânico, apesar de as autoridades de saúde deixarem claro que não haveria risco de ele ter contaminado outras pessoas. No fim, o médico foi curado e ninguém contraiu ebola em Nova York.

Nas últimas semanas, 113 moradores do Bronx contraíram a doença “legionários”, que causa problemas respiratórios. Não há tradução para o português. Destas, 13 morreram – mais de 10%. Ainda assim, ninguém entrou em pânico mesmo aqui em Nova York. Aliás, algumas pessoas sequer sabem da epidemia desta doença.

Não consigo, honestamente, entender a lógica de ter havido desespero em relação ao ebola, mas uma ignorância total em relação aos “legionários”, que tem seu foco a alguns quarteirões do estádio do Yankees e é provocada por uma bactéria encontrada em caixas dá água.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York

