Por que o ENEM errou ao chamar afegã de “árabe maometana”?

O ENEM deste fim de semana gerou muita polêmica sobre a redação. Mas, para mim, uma questão também chamou a atenção por usar esta citação abaixo (no fim do texto) porque há um erro grave de informação muito comum entre as pessoas. Zizek, o autor citado, fala de uma menina afegã e a classifica como “árabe e maometana”.

Primeiro, para ficar claro, o Afeganistão não é uma nação árabe. É majoritariamente pashtum, com minorias tajique, uzbeque e hazara. Afinal, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Aliás, a maior parte dos muçulmanos não é árabe e vive em países de outras etnias, como a Indonésia, Índia, China, Irã, Turquia, Paquistão, Bósnia, Cazaquistão, Rússia, Malásia e Afeganistão. E há muitos árabes cristãos, como vemos no Líbano, na Síria, no Egito, no Iraque e no Brasil – além, claro, de árabes ateus e judeus.

Em segundo lugar, a expressão maometana para designar muçulmana é antiquada. Era um termo mais comum no início do século passado. Os vestibulandos leem todos os dias no jornal e escutam na TV “muçulmana” para no dia da prova darem de cara com “maometana”?

Não custava nada ter arrumado o texto e escrito uma menina “afegã muçulmana”. Ninguém tem obrigação de saber das informações que coloquei acima. Mas o ENEM não deveria usar uma expressão errada, ainda que esta tenha sido do autor ou do tradutor.

Abaixo, a citação (a pergunta, em si, é irrelevante para este meu texto)

“Quanto ao Choque de Civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de sete anos cujo pai era piloto na Guerra do Afeganistão: ela escreveu que – embora amasse muito o pai – estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal do patriotismo americano; vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã – não é necessário pensar muito sobre qual seria nossa reação.”

ZIZEk, S. Bem Vindo ao Deserto do Real

São Paulo, Boitempo. 2003

