Por que o ISIS (Daesh) elevará número de atentados quando começar a perder?

Haverá mais atentados terroristas e o número pode até aumentar no curto e médio prazo conforme o ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh, for perdendo espaço. Sem dúvida, o Vaticano, com o ano do Jubileu, e o Brasil, com as Olimpíadas, são alvos potenciais – isso não significa que ocorrerão atentados, mas apenas que as autoridades devam estar preparadas, especialmente para ações de “lobos solitários” inspirados pelo jihadismo, como em San Bernardino. No longo prazo, caso o grupo venha ser derrotado, estas ações tendem a diminuir.

A Al Qaeda, depois de sofrer duras perdas nas guerras do Iraque e do Afeganistão, também incrementou as suas ações terroristas, como vimos em Bali, Londres, Madrid e em outras partes do mundo. Depois, acabou se enfraquecendo e há anos não consegue realizar ataques terroristas de grandes proporções.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os atentados do ISIS irão aumentar como forma de propaganda para tentar ofuscar as perdas para as coalizões lideradas pelos EUA e pela Rússia, que atuam paralelamente. O objetivo do ISIS será mostrar que a organização segue forte. Mas, no Iraque e na Síria, o grupo terrorista não tem conseguido avanços, embora não venha sofrendo grandes derrotas. No Afeganistão, o ISIS trava uma batalha contra o Taleban (isso mesmo). No Yemen e na Líbia, o grupo vem se aproveitando do caos para crescer.

Mas o ISIS não conseguiu entrar no Líbano e na Jordânia, que são duas nações pequenas. O ISIS tampouco conseguiu conquistar alguma das principais cidades da Síria – Raqqa era a oitava cidade síria antes da guerra, com um vigésimo da população de de Damasco. No Iraque, de fato, mantém controle sobre importantes metrópoles, como Mossul.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires