Por que Obama voltará a armar a ditadura do Egito?

Os Estados Unidos descongelou a entrega de armamentos para o Egito, apesar de o país seguir com um regime autoritário, repressor, que mata e prende opositores ou mesmo manifestantes pacíficos e censura a imprensa. Verdade, o regime de Sissi tem apoio de importante parcela da população – da mesma forma que Bashar al Assad ou mesmo Fidel Castro. Mas, assim como na Síria ou em Cuba, quem não o apoia é duramente combatido.

Inicialmente, o governo de Barack Obama argumentava que apenas descongelaria a entrega de armamentos, incluindo doze caças F16, se houvesse avanço em direção à democracia. Isso não ocorreu. O Egito é uma ditadura. Mas a Casa Branca argumentou ser de interesse da segurança nacional, pois estas armas podem ser usadas no combate ao terrorismo, especialmente no Sinai.

Ao mesmo tempo, coibiu o uso de crédito pelo Egito. Os egípcios recebem US$ 1,3 bilhão por ano em ajuda militar. Até hoje, podia usar mesmo parte da quantia que não recebeu mas prevista para receber no futuro para comprar armas, como se fosse um “cartão de crédito”. Agora não poderão mais agir desta forma.

Noto que o Egito reprime opositores mesmo sem estar em Guerra Civil. O regime de Bashar al Assad combate grupos rebeldes, mas dentro de um contexto de guerra. E os adversários de Assad são a Al Qaeda (Frente Nusrah) e o ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh). Os de Sissi são a Irmandade Muçulmana, que abdicou há anos da violência e não possui milícia armada.

Guga Chacra

