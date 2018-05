Por que os cubanos e os porto-riquenhos são diferentes dos outros hispânicos dos EUA?

no twitter @gugachacra

O eleitor hispânico nos Estados Unidos não está preocupado com Fidel Castro nem mesmo na Flórida. A imigração interessa, mas mesmo assim importa menos do que a situação da economia. E, para completar, pré-candidatos republicanos, como Mitt Romney e Newt Gingrich, são extremamente impopulares entre os latino-americanos.

Assim como no restante da população americana, a maioria dos hispânicos (51%) afirma que a criação de empregos e o crescimento econômico são os assuntos mais importantes. A imigração vem perto, com 46%. Já o líder cubano e a política dos EUA para a América Latina juntos estão no topo dos problemas para apenas 1% das pessoas, segundo pesquisa conjunta da ABC-Univision.

Na Flórida, a diferença entre a economia e a imigração é ainda maior, de 21 pontos percentuais. “Os latinos da Flórida não são como os latinos do resto do país. A maior parte dos hispânicos no Estado não vêm do México. Eles são cubanos. E os cubanos têm garantia de asilo se chegam aos EUA, os deixando imune às políticas republicanas de intolerância com os imigrantes sem documento”, afirma Matthew Jaffe, analista político da Univision, principal rede de TV hispânica dos EUA.

De acordo com a lei apelidada de “pé seco pé molhado”, os cubanos que pisarem em terra firme dos EUA recebem o direito de residência. Desta forma, não existem cubanos em situação ilegal. Os porto-riquenhos, que também têm força na Flórida, sempre são cidadãos americanos, vivendo em um cenário ainda mais imune a questões imigratórias.

Ao todo, um terço dos eleitores hispânicos na Flórida tem origem cubana e 28% são porto-riquenhos. No total dos EUA, apenas um em cada 20 tem origem em Cuba e 14% em Porto Rico.

Estes dois grupos tendem a ser conservadores na hora de votar. Luis Fortuño, governador de Porto Rico, é republicano e foi eleito pela maior margem da história do território em 2008, no mesmo ano em que o resto dos Estados Unidos elegeu um presidente do Partido Democrata.

O político hispânico mais popular na Flórida é o senador Marco Rubio, também republicano. Cotado para ser candidato a vice-presidente independentemente de quem seja o escolhido nas primárias, ele é tem 54% de imagem favorável ou muito favorável na Flórida.

Em outros Estados americanos, os mexicanos são majoritários (59%), apesar de serem minorias na Flórida. Assim como eles, centro-americanos e sul-americanos que entram sem documentos nos EUA não desfrutam do direito de residência, como os cubanos. Tampouco tem cidadania, como os porto-riquenhos.

