Por que ter apoio de Powell é bom e de Bush, não?

Os democratas celebram o apoio de Colin Powell a Barack Obama. Mas fica a pergunta, o presidente e seus simpatizantes gostariam de ter uma declaração de voto de George W. Bush? Se sim, tudo bem. Agora, se disserem não, fica uma certa dose de hipocrisia.

Afinal, Powell foi o secretário de Estado de Bush em seu primeiro mandato. Foi ele quem mentiu publicamente para o mundo todo ao dizer em pleno Conselho de Segurança das Nações Unidas que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Seu discurso, naquele dia, pesou muito para os americanos invadirem o território iraquiano em uma guerra que deixou centenas de milhares de mortos.

Infelizmente, não sei por qual motivo, Powell é visto como uma figura positiva e Bush, negativa. Um erro. Você pode classificá-los ambos como positivos, por terem libertado o Iraque da ditadura de Saddam Hussein, ou negativos, pelas centenas de milhares de mortos para atingir este objetivo com um argumento mentiroso.

E não é apenas em relação a Powell. Estranhamente, Tony Blair é admirado por pessoas que condenam Bush embora o ex-premiê britânico tenha sido até apelidado de poodle do então presidente americano por concordar em absolutamente tudo, incluindo as intervenções no Iraque.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios