Precisará haver disparos para negociarem na Coreia do Norte?

O impressionante em toda a crise envolvendo a Coreia do Norte é a falta de tentativa de negociações. Quer dizer, pelo menos publicamente, não sabemos se está havendo diálogo entre os dois lados. Existe uma boa chance de a China manter canais de contato com o regime de Pyongyang para evitar um conflito, embora nada oficial.

Mas está claro que o cenário apenas se deteriora. Cada dia a Coreia do Norte faz uma nova ameaça. Hoje foi a vez de pedir para os estrangeiros deixarem a Coreia do Sul. O complexo industrial conjunto na fronteira entre os dois países está fechado. Os EUA foram ameaçados de sofrer um ataque nuclear, por mais inviável que seja.

Obviamente, como escrevi aqui no blog no post “A Equação da Crise na Coreia do Norte”, Pyongyang quer elevar seu poder de barganha. Sem dúvida, já conseguiu. E não adianta os EUA, Coreia do Sul, Japão, China e Rússia fingirem que nada mudou. Está na hora de sentar à mesa e abrir uma negociação ou o risco de erro de cálculo ou acidente pode sim levar a um conflito regional, por mais que esta possibilidade permaneça remota.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia.

