Quais as diferenças e as semelhanças entre o Hamas e o ISIS?

Algumas pessoas têm me perguntado sobre as diferenças e similaridades entre o Hamas e o ISIS (Estado Islâmico). Há várias. Abaixo, cito algumas s

Diferenças

1. Hamas quer apoio do Ocidente; ISIS (Estado Islâmico), não

Hamas – tem uma preocupação em ganhar apoio da opinião pública do Ocidente. O grupo possui táticas de PR (relações públicas) para mostrar uma imagem de vítima dos palestinos. Ao mesmo tempo, busca mostrar Israel como agressor. O grupo quer ver os EUA, o Brasil, a França e os habitantes destes países condenando os israelenses. Hamas tentam fazer propaganda para jornalistas em Gaza

ISIS (Estado Islâmico) – não está nem um pouco preocupado em ter apoio do Ocidente. Na verdade, quer sim mostrar que é mau e está disposto a tudo para atingir seus objetivos. Prova disso foi a decapitação do jornalista americano em uma imagem que certamente contribui para deteriorar ainda mais a imagem da organização. ISIS captura qualquer jornalista que estiver em seu território

2. Hamas tem aliados ao redor do mundo; ISIS tem inimigos

Hamas – já teve mais apoio. Perdeu bastante ao romper com a Síria, Irã e Hezbollah. Hoje mantém alianças com o Qatar, Turquia e Irmandade Muçulmana. Além disso, uma série de pessoas defende o Hamas no exterior, seja nas páginas de jornais, em Parlamentos ou mesmo em conversas privadas

ISIS (Estado Islâmico) – não tem aliança com nenhum país, apesar de, no passado, ter recebido certos incentivos de países do Golfo, do Ocidente e mesmo da Turquia. Hoje todos são inimigos. O grupo é adversário do Irã, de Israel, dos EUA, da Rússia, do Hezbollah, da Síria (regime de Assad), da França, dos curdos e Iraque. Não há ninguém na opinião pública relevante no mundo defendendo o ISIS

3. Todos membros do Hamas são palestinos; do ISIS, são do mundo todo

Hamas – Não há membros do grupo que não sejam palestinos, seja na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, seja no exílio

ISIS(Estado Islâmico) – tem membros de todo o mundo. Alguns vêm das Tchetchênia. Outros do Reino Unido e dos EUA e sequer falam árabe. Há afegãos, somalis e mesmo indonésios. Claro, há também sírios e iraquianos

4. Hamas alveja judeus; ISIS alveja xiitas, cristãos, alauítas, curdos, yazidis e mesmo sunitas moderados

Hamas – o grupo alveja judeus israelenses em quase 100% das suas ações. Algumas vezes, árabes israelenses de origem muçulmana e cristã também são atingidos, mas não são o alvo

ISIS(Estado Islâmico) – até agora, tem como principais adversários na Síria o regime de Bashar al Assad, que é apoiado por alauítas, cristãos, drusos e sunitas moderados na Síria. No Iraque, o ISIS ataca xiitas, cristãos, curdos (yazidis e sunitas) e sunitas árabes moderados

Semelhanças

1. Ambos são movimentos nacionalistas

Hamas – quer a criação de um Estado Palestino. Diferentemente da Autoridade Palestina, quer todo o território, incluindo Israel, e não apenas a Cisjordânia e a Faixa de Gaza

ISIS(Estado Islâmico) – quer a criação de uma versão deturpada de um califado para muçulmanos do mundo todo em áreas do que hoje é a Síria e o Iraque – onde antes existiram os califados dos Omíadas e dos Abassidas, embora ambos, séculos atrás fossem bem mais tolerantes do que ISIS, especialmente com minorias religiosas

2. Ambos são islâmicos

Hamas – Apesar de o movimento nacionalista palestino não ser islâmico e ter muitos cristãos historicamente em seu comando, o Hamas se identifica como uma organização islâmica nos moldes da conservadora Irmandade Muçulmana

ISIS(Estado Islâmico) – talvez seja o mais radical grupo de toda a história do islamismo, adotando uma versão ultra extremista e deturbada da religião

3. Ambos cometem atentados terroristas e usam táticas de guerrilha

Hamas – cresceu realizando atentados suicidas contra civis em Israel, explodindo pizzarias e boates em Jerusalém e Tel Aviv. Esta tática foi substituída mais recentemente pelo lançamento de foguetes contra o território israelense

ISIS(Estado Islâmico) – comete atentados suicidas para atingir áreas controladas por Bashar al Assad na Síria e também regiões nas mãos do governo iraquiano. Além disso, realiza ações de guerrilha para conquistar territórios

Obs. Há mais diferenças e semelhanças e deixo aberto para que adicionem outras

