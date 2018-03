Quais as diferenças entre os terroristas do ISIS e os da Al Qaeda?

Os terroristas da Al Qaeda que realizaram o 11 de Setembro possuíam em sua maioria educação universitária, eram de famílias de classe média, religiosos e nascidos no Oriente Médio.

Os terroristas do ISIS, também conhecidos como Grupo Estado Islâmico ou Daesh, que realizaram os atentados em Paris e Bruxelas, não terminaram o Ensino Médio, são de famílias pobres, cometeram crimes no passado, usam drogas, não eram religiosos e nasceram na Europa.

Há, portanto, uma mudança clara no perfil dos terroristas. A forma de combate-los, portanto, também deve ser alterada, como afirma o analista Fareed Zakaria em artigo no Washington Post de hoje.

A radicalização destes novos terroristas, como sabemos, ocorre normalmente nas prisões da França e da Bélgica, não em mesquitas ou madrassas no Paquistão. Aliás, como afirma Zakaria, eles eram radicais criminosos que se tornaram religiosos. Não religiosos que viraram radicais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires