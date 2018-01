Qual a diferença entre crawl e estilo livre?

Na natação na Olimpíada, os nadadores competem em borboleta (100 e 200 metros), costas (100 e 200), peito (100 e 200), livre (50, 100, 200 e 400, além de 800, para mulheres, e 1.500, para homens) e medley (200 e 400). Há também os revezamentos de 4×100 livre, 4×200 livre e 4×100 medley. Mas acho importante deixar claro que, no livre, o nadador pode nadar qualquer estilo. Nos Jogos Olímpicos, todos nadam crawl, que é o mais veloz. Notem que crawl não é sinônimo de livre (ou freestyle em inglês). Por este motivo, Ryan Lochte revolucionou a natação ao dar impulso de costas na virada do livre, com uma velocidade maior do que a tradicional com pernadas de golfinho. O argumento dele é o de que no “livre” você nada do jeito que quiser. Inclusive, pode nadar borboleta, costas, peito e mesmo cachorrinho. Perderá a prova, mas pode nadar