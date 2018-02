Qual a estratégia de Abbas, presidente palestino?

A estratégia de Mahmoud Abbas nos próximos meses e mesmo anos é apostar no isolamento de Israel e no reconhecimento do Estado palestino por um número cada vez maior de países. E ontem o presidente palestino teve uma vitória. Não no atentado terrorista contra uma sinagoga que matou cinco pessoas que rezavam pacificamente. Mas no reconhecimento da Palestina, ainda que simbólico, por parte do Parlamento da Espanha.

Além dos espanhóis, britânicos e irlandeses já reconheceram a Palestina como Estado na Europa Ocidental. A Suécia foi mais longe e reconhece oficialmente o Estado palestino. Outros países de peso internacional, como quase todos da América Latina, também já fizeram o reconhecimento, que também já ocorreu nas Nações Unidas, onde a Palestina passou a ser um Estado não membro.

A grande aposta de Abbas é que, em futuras eleições israelenses, chegue ao poder Naftali Bennett, um político à direita (no sentido israelense da palavra) de Benjamin Netanyahu. Se isso ocorrer, Israel terá um primeiro-ministro que não reconhece o direito de a Palestina existir, batendo de frente até com os EUA, defensores de uma solução de dois Estados. A relação de Washington com Israel, que se deteriorou profundamente nos anos Obama-Netanyahu, tende a entrar em colapso total. E Abbas se sentirá vencedor pois atingirá seu objetivo de isolar Israel.

A solução para Israel está em um governo que junte Netanyahu a centristas como Tzipi Livni e Yair Lapid, além da esquerda com Isaac Herzog, e mesmo os partidos árabe-israelenses. Figuras como Bennett simplesmente destroem a imagem de Israel no exterior.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

