Qual foi o melhor momento do Oriente Médio nas últimas décadas? Maio de 2000. Se eu pudesse, voltaria para aquele momento.

. Israel se retirava do sul do Líbano

. O premiê libanês Rafik Hariri era um líder que se colocava acima de questões sectárias

. Assad ainda jovem chegava ao poder em Damasco com planos de reformas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

. Israelenses e palestinos estavam negociando um acordo de paz definitivo mediado por Bill Clinton

. O Irã possuía um moderado no poder (Khatami)

. Saddam estava enfraquecido

. Não existia nenhum conflito na região

. A Al Qaeda não ainda havia cometido o 11 de Setembro.

E o que deu errado?

. O governo libanês não tinha um plano para incorporar o novo território e, sem a presença do Estado, o Hezbollah se tornou a única alternativa de poder na área

. Em 2005, Hariri foi assassinado e a divisão sectária no país ressurgiu

. Assad, depois de implementar a Primavera de Damasco, com abertura política, cedeu à velha guarda de seu pai, Hafez, e fechou mais uma vez o regime

. Palestinos e israelenses fracassaram e eclodiu a Segunda Intifada, com milhares de mortos nos dois lados

. A Al Qaeda atacou os EUA no 11 de Setembro

. O governo Bush decidiu invadir o Iraque, apesar de Saddam ser um líder fraco, que servia para conter o Irã, não tinha armas de destruição em massa e não possuía nenhuma ligação com o 11 de Setembro (era inimigo da Al Qaeda)

. O radical Mahmoud Ahmadinejad governou o Irã por oito

. Hoje temos guerra civil na Síria, Líbia e Iraque e violência no Egito e no Yemen

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios