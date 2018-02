Qual o cenário em Gaza após morte do soldado israelense capturado pelo Hamas?

Escrevi hoje mais cedo sobre o um soldado israelense capturado em Gaza e dois soldados libaneses capturados no território libanês. Tenho de atualizar. O israelense está morto. Os libaneses foram libertados em operação das forças de segurança libanesas contra a Frente Nusrah, uma organização ligada à Al Qaeda que atua na Síria contra o regime de Bashar al Assad e responsável pela captura.

A morte do soldado israelense capturado pelo Hamas, por mais irônico que pareça, altera o cenário e favorece um cessar-fogo. Isso porque Israel não realizará uma operação para tentar resgatá-lo, o que elevaria o número de vítimas dos dois lados, hoje em mais de 1.600 no lado palestino e mais de 60 no israelense. A possibilidade de trégua cresce. Avalio que Israel inicialmente encerrará aos poucos sua operação terrestre para evitar justamente o risco de captura de soldados, mas manterá os ataques aéreos enquanto o Hamas insistir em lançar foguetes. Assim que o Hamas e outros grupos palestinos como o Jihad Islâmico suspenderem os lançamentos, Israel também cessará.

O bloqueio deve ser aliviado um pouco na fronteira com o Egito. Desta forma, tanto Israel como o Hamas poderão vender a guerra como vitória. Em outro post, me aprofundarei neste tema.

Não sei como faz para publicar comentários. Portanto pediria que comentem no meu Facebook (Guga Chacra) e no Twitter (@gugachacra), aberto para seguidores

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios