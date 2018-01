Quem é aliado e inimigo de quem no Oriente Médio?

Israel é aliado da Rússia, que é aliada de Assad, que é inimigo do Hamas, que é inimigo de Israel, que é inimigo do Irã, que é aliado de Assad, que é inimigo do ISIS, que é inimigo da Al Qaeda, que é inimiga de Assad, que é inimigo dos EUA, que são aliados do Egito, que é aliado de Israel, que é inimigo do Hezbollah, que é inimigo do ISIS, que é inimigo dos cristãos sírios, que são aliados de Assad, que é inimigo da Turquia, que é inimiga dos curdos, que são aliados dos EUA, que são aliados da Turquia, que é inimiga de Assad, que é aliado dos curdos, que são aliados do Irã, que é inimigo da Arábia Saudita, que é aliada dos EUA, que é aliado de Israel, que é aliado dos europeus, que são inimigos do Hezbollah, que é aliado do Irã, que é aliado da Rússia, que é aliada do Egito, que é aliado da Arábia Saudita, que é inimiga dos houthis, que são inimigos da Al Qaeda na Península Arábica, que é inimiga do Irã, que é aliado dos houthis, que são inimigos dos EUA, que são aliados do Iraque, que é aliado do Hezbollah, que é inimigo da Arábia Saudita, que é aliada do Qatar, que é aliado da Frente Nusrah (Al Qaeda na Síria) , que é aliado da Turquia, que é aliada do Azerbaijão, que é inimigo da Armênia, que é aliada da Rússia, que é aliada dos cristãos sírios, que são aliados do Hezbollah, que é inimigo da Jordânia, que é aliada do Egito, que é inimigo da Irmandade, que é inimiga do Irã, que é inimigo da Arábia Saudita, que é inimiga da Irmandade, que é inimiga de Israel, que é inimigo de Assad, que é inimigo da Al Qaeda, que é inimiga de Israel, que é inimigo dos houthis, que são aliados do Hezbollah, que é inimigo do Hamas, que inimigo do Egito, que é aliado do Omã, que é amigo de todo o mundo. E, claro, a China faz comércio com todos

Há uma enorme chance de eu ter repetido alguma relação de aliança e inimizade no texto. Peço perdão, mas até eu me embaralhei escrevendo

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

