Quem foi o grande perdedor de Iowa? Trump

Republicanos

O senador Ted Cruz (Texas) foi o maior vencedor do caucus republicano em Iowa ao conseguir 28% dos votos. O populista Donald Trump, favorito, foi o maior derrotado, com 24%. O senador Marco Rubio (Florida), com 23%, também pode ser considerado vitorioso por ter obtido uma performance bem acima do esperado.

Conforme expliquei em outro post, no caucus republicano vale mais o desempenho de acordo com a expectativa do que a posição. Por este motivo, a narrativa será de que Rubio foi vitorioso hoje mesmo tendo ficado em terceiro lugar. Ele poderá se consolidar como candidato do Establishment. Já Trump sai como perdedor pelo motivo inverso. A narrativa na mídia já é positiva para Cruz e Rubio e negativa para Trump.

O ex-governador Jeb Bush (Florida), o governador de New Jersey, Chris Christie, e o de Ohio, John Kasich, apostam as suas fichas em New Hampshire, na semana que vem. Os demais, incluindo Ben Carson, estão eliminados.

Democratas

Foi basicamente um empate. Ambos tiveram cerca de 50%. Nenhum dos dois sairá como perdedor. O senador Bernie Sanders deve vencer em New Hampshire, que fica ao lado do seu Estado, Vermont. Mas Hillary ainda é favorita