Quem são os terroristas da maratona de Boston?

Veja meu comentário sobre o atentado em Boston no Jornal das Dez do Canal Globo News

Não se sabe quem são os responsáveis pelo atentado em Boston. Insisto, não se sabe quem realizou o ataque terrorista próximo da chegada da maratona que deixou três mortos e mais de 130 feridos. Os suspeitos, porém, são a Al Qaeda, grupos supremacistas americanos ou alguém agindo isoladamente com alguma agenda obscura.

Meu comentário na TV Estadão

Por que estes três? Porque a Al Qaeda realizou o 11 de Setembro e uma pessoa com ideal supremacista, Timothy McVeigh, foi o responsável pelo mega atentado em Oklahoma City, e um ator isolado esteve por trás do ataque terrorista no parque olímpico da Olimpíada de Atlanta, em 1996.

Recentemente, tivemos ainda outras duas tentativas de atentado que precisam ser observadas. Primeiro, no Natal de 2009, um nigeriano ligado à Al Qaeda na Península Arábica tentou explodir um avião em Detroit, mas acabou contido por outros passageiros. Em maio de 2010, houve a tentativa de explodir uma van no Times Square.

No passado, a Al Qaeda cometeu gigantescos e ultra bem sucedidos atentados, como o das embaixadas americanas na África ou o de 7/7 em Londres. Mesmo atualmente, seus braços costumam matar dezenas de pessoas na Síria e no Iraque. Quase sempre há a presença de suicida. Em Boston, segundo os dados que temos até agora, ninguém se matou o número de mortes foi aquém do que costuma matar a rede terrorista.

O cenário parece mais com a tentativa de atentado do Times Square ou com o da Olimpíada de Atlanta. Mas o melhor, neste momento, é aguardar as investigações. Pode ter sido Al Qaeda? Pode. Pode ter sido alguém agindo isoladamente? Pode. Pode ter sido um grupo de extrema direita? Pode. Mas eu não sei quem foi. Aguardo o FBI dizer.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires