Quem será o presidente dos EUA, Hillary ou Trump? Parte 1

A partir de hoje, escreverei um post todas as segundas sobre a probabilidade de Hillary Clinton ou Donald Trump serem presidente dos Estados Unidos. Colocarei a média das pesquisas, as probabilidades de sites de estatísticas e também as bolsas de apostas. No fim, escreverei brevemente a minha análise

MÉDIA DAS PESQUISAS

Trump – 44,1%

Hillary – 43,9%

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MÉDIA DAS BOLSAS DE APOSTAS

Hillary – 67,3%

Trump – 31%

PROBABILIDADE DE VITÓRIA

FivethirtyEight

Hillary – 58,2%

Trump – 41,7%

Upshot/New York Times

Hillary – 68%

Trump – 32%

MINHA ANÁLISE

Cresceu acentuadamente a chance de Trump ser presidente dos Estados Unidos. A mudança ocorreu tanto nas bolsas de apostas como também na probabilidade de vitória de sites de estatística. Nas pesquisas, Trump já aparece tecnicamente empatado com Hillary. Mas, neste caso, temos de levar em conta que historicamente candidatos crescem até 6 pontos percentuais depois de convenção de seu partido. É o caso de Trump. Ainda assim, há um viés de alta do republicano. Vamos observar se Hillary terá o mesmo sucesso nesta semana. Minha opinião? Hillary ainda é favorita. Mas seu favoritismo é muito pequeno neste momento. Caso ela não se recupere depois da Convenção Democrata, Trump tende a emergir como favorito a partir da semana que vem

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires