Quem será o presidente dos EUA, Hillary ou Trump? Parte 2

Na semana passada, dei início a este post semanal sobre como está a probabilidade de vitória de cada um dos candidatos. Colocarei o resultado da média das pesquisas, a probabilidade de vitória segundo sites de estatística e as tendências das bolsas de apostas. No fim, colocarei uma breve análise minha. Notem que, além de Hillary Clinton (democrata) e de Donald Trump (republicano), passei a incluir o libertário Gary Johnson. Ainda não há dados estatísticos relevantes para colocar também Jill Stein (Verde). Mas tentarei incluir na semana que vem

MÉDIA DAS PESQUISAS

Huffington Post

Hillary Clinton (Democrata) – 42%

Donald Trump (Republicano) – 38,1%

Gary Johnson (libertário) – 8,5%

Fivethirtyeight

Hillary – 47,9%

Trump – 45,7%

Johnson – 5,2%

Real Clear Politics

Hillary – 44,9% (na semana passada tinha 43,9%)

Trump – 42,7 % (na semana passada tinha 44,1%)

Johnson – Não disponível

PROBABILIDADE DE VITÓRIA

1) Fivethirtyeight (poll plus)

Hillary – 61,8% (na semana passada, tinha 58,2%)

Trump – 38,1% (na semana passada, tinha 41,7%)

2) Upshot (New York Times)

Hillary – 70% (na semana passada, tinha 68%)

Trump – 30% (na semana passada, tinha 32%)

Bolsas de Apostas

Hillary – 69,2% (na semana passada, tinha 67,3%)

Trump – 29,2% (na semana passada, tinha 31%)

COLÉGIO ELEITORAL HOJE

HILLARY – 290 (Obama venceu 332)

TRUMP – 248 (Romney perdeu com 206)

MINHA ANÁLISE

Hillary Clinton, assim como Donald Trump, teve um crescimento depois da convenção. Este é um fenômeno histórico nos Estados Unidos. Conforme era esperado, a candidata democrata retomou a liderança nas pesquisas nacionais e também nos Estados mais importantes no colégio eleitoral, embora ainda esteja abaixo da performance do presidente Barack Obama em 2012. Ao longo das próximas duas semanas, o reflexo das convenções deve diminuir para os dois e teremos uma ideia melhor de como estará a situação da campanha. Diante dos números acima, Hillary é favorita, mas está longe de ter uma vitória garantida. Dá para deduzir que sua vantagem sobre Trump é de 2 para 1.

