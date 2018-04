China e Rússia salvam o regime de Assad, campeão de assassinatos no mundo árabe

no twitter @gugachacra

A Rússia e a China acabaram de vetar mais uma resolução no Conselho de Segurança. Foi a segunda vez.

Por que a Síria é diferente dos outros países e chama tanto a atenção internacional? Afinal, a Argélia, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrain, Emirados Árabes e Omã também são ditaduras. Isso sem falar na China. Mas vamos ficar apenas no mundo árabe.

Apesar de discursos anti-americanos, a postura anti-Síria do Ocidente não se deve aos EUA. Na realidade, a administração de Barack Obama buscou ao máximo dialogar com Bashar al Assad. Inclusive, enviaram o embaixador Robert Ford para Damasco justamente tentando esta aproximação.

A secretária de Estado, Hillary Clinton, mesmo depois da morte de dezenas de pessoas, disse ter confiança de que Assad era um reformista. O líder sírio também desenvolveu amizade com John Kerry, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Israel faz tempo que queria voltar a negociar com Assad a devolução das colinas do Golã. Ehud Olmert chegou perto de um acordo. Para os israelenses, apesar da aliança com o Hezbollah, o líder sírio era uma garantia de segurança na fronteira.

A Arábia Saudita e seu aliado no Líbano, Saad Hariri, nunca gostaram de Assad. Mas eles não estavam no auge de sua oposição ao regime sírio, como em 2005 e 2006. Havia uma acomodação. O rei Abdullah visitou o Líbano acompanhado de Assad em 2010. Hariri visitou o líder sírio duas vezes em Damasco.

Na realidade, a Síria passou a ser alvo da comunidade internacional porque o regime matou ao menos 5.400 pessoas, segundo a ONU. O Human Rights Watch publicou relatório ontem acusando as forças de Assad de ter torturado e matado crianças.

Regimes repressores como o da Argélia, do Irã e da Jordânia não conseguem entender. Eles também prendem e torturam opositores, mas não têm levado adiante assassinatos em massa – os argelinos fizeram uma limpeza anos atrás, mas agora evitam mortes na repressão.

No mundo árabe, desde a deposição de Saddam Hussein, nenhum regime matou tanta gente quanto o de Assad. Nem mesmo Muamar Kadafi chegou perto. Mas, claro, não podemos esquecer de um outro Assad, o Hafez, que matou ao menos 10 mil pessoas em Hama 30 anos atrás.

