Sabia que a sua CNN é diferente da CNN que os americanos assistem?

Assistir à CNN ajuda a entender como existe os EUA para os americanos e os EUA para o resto do mundo. Na verdade, não assistir apenas à CNN, mas também à CNN International. São dois canais bem diferentes.

A CNN International, por exemplo, exibiu entrevista de Dilma Rousseff no programa de Christiane Amanpour, que não é transmitido na CNN USA. Hoje mesmo, a CNN International já passou reportagens sobre o colapso da Venezuela e a Guerra da Síria. A CNN USA ignora todos os assuntos.

A CNN International mostra reportagens aprofundadas sobre diferentes partes do mundo, inclusive o Brasil. Tem muito em comum com a Al Jazeera English e a BBC. Muitos repórteres, como Amanpour, não são americanos – ela é iraniana-britânica. Hala Gorani tem origem franco-americano-síria. Os comentaristas normalmente conhecem bem os temas e são ligados a respeitados think-tanks e universidades.

A CNN USA, por sua vez, praticamente fala apenas de Donald Trump, Hillary Clinton e temas “trending” envolvendo celebridades. Não há reportagens. Aliás, repórteres nem aparecem. O tempo todo é estúdio ou mostrando algum acontecimento em tempo real.

A CNN USA gosta de mostrar polêmica. Coloca de um lado um “estrategista” ligado a Trump e do outro algum ligado a Hillary. Os dois brigam e isso levanta a audiência. Exibem comícios de Trump sem interrupção e sem contexto. Trump, inclusive, é entrevistado múltiplas vezes ao longo do dia porque a audiência sobe.

A CNN USA também ignora completamente acontecimentos internacionais que não envolvam a política externa dos EUA. As únicas exceções são os desastres aéreos ou atentados terroristas como os da Bélgica e da França. Obviamente, a CNN USA sequer noticiou toda a crise política no Brasil. Ignorou.

E qual tem mais audiência nos EUA? A CNN International não tem praticamente audiência nos EUA. Dá traço. Zero. Muitos americanos apenas descobrem a existência deste canal quando viajam para a Europa. Já a CNN USA disputa a segunda colocação dos canais de notícias dos EUA com a liberal (progressista) MSNBC, que pende para os democratas. A liderança é da conservadora Fox News, republicana mas cética em relação a Trump. Estes canais possuem muito menos audiência do que as gigantes da TV aberta – CBS, ABC, NBC e FOX.

Todas estas também ignoram completamente o Brasil. Quer dizer, a NBC fala, mas para mostrar um lado positivo do Rio de Janeiro com a aproximação dos Jogos Olímpicos. O canal possui os direitos de transmissão.

Obs. A mídia impressa cobre e muito os acontecimentos do Brasil. Isso inclui os jornais New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e sites como a VOX.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires