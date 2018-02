Sanções ao Irã também servem para conter Israel

no twitter @gugachacra

As sanções ao petróleo iraniano que entraram em vigor hoje servem não apenas para tentar conter o programa atômico iraniano como também para impedir uma ação israelense contra as instalações nucleares do Irã.

No primeiro caso, não dá para saber se dará certo e é melhor manter o ceticismo. Sanções sempre fracassaram no cenário internacional e Cuba e a Coréia do Norte são o maior exemplo disso. Lembro que o o regime intensificou o seu programa nuclear apesar de quatro rodadas de duras resoluções no Conselho de Segurança da ONU.

No segundo caso, a administração de Barack Obama tenta empurrar com a barriga para não ter uma crise internacional com repercussão doméstica às vésperas das eleições. Irã e Israel são assuntos internos nos EUA e afetam as decisões dos eleitores, diferentemente da Síria.

Além disso, Benjamin Netanyahu, bem mais hábil do que Obama, preferiria que os EUA realizassem o ataque. Desta forma, o governo israelense apenas aguardará o resultado das sanções em uma win-win situation. Afinal, se funcionarem, ótimo.

Caso contrário, o premiê de Israel, certamente mais popular do que qualquer político americano nos EUA e também com controle de 99% do Congresso (tirando o Ron Paul e o filho), pressionará Obama a agir. Se o presidente perder a eleição em novembro, será ainda mais fácil. Netanyahu e Mitt Romney se dão bem desde os tempos em que trabalharam juntos no BCG nos anos 1970 e os dois se respeitam muito.

