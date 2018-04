Sean Goldman chamou David de pai em imagens exibidas pela NBC

Sean chamou David Goldman de pai pela primeira vez desde que voltou aos EUA. “Hey Dad, come here. Come here dad” (Pai, venha aqui. Venha aqui pai), disse o menino em imagens exibidas pela NBC em especial nesta noite. As imagens também mostram o menino alegre o tempo todo, brincando com os primos americanos, com o pai, com o avô. Mesmo no avião, ele fez guerra de comida, deu risadas e foi à cabine. O menino ainda tomou uma champagne sem álcool para celebrar o seu retorno. E ficou emocionado ao ver suas marcas de dente no corrimão da escada.

A rede de TV também mostrou uma gravação da mãe, ainda viva, fazendo ameaças a David. Em determinado momento, irritada, ela grita “I am not going to live in New Jersey again” (Eu não vou morar em New Jersey de novo). O pai respondia com calma. Em outro trecho, ela fala claramente, “Eu sei que você é um pai maravilhoso”.

Como curiosidade, o piloto do avião que trouxe Sean é o mesmo que levou Elian González para Cuba. Os EUA, na época, concordaram em devolver o menino cubano para um país inimigo pois são signatários da Convenção de Haia, assim como o Brasil, e entendem que filhos devem ficar com os pais.

Uma pena a família materna e o padrasto terem deixado o pai tanto tempo longe do filho. Aliás, nos EUA, eles são tratados como sequestradores pela imprensa

Obs. Em breve, mais comentários