Segunda maior ação terrorista da história foi na Somália em outubro

O maior atentado terrorista da história ocorreu em Nova York e Washington no 11 de Setembro de 2001. Ao todo, cerca de 3 mil pessoas morreram nos ataques da Al Qaeda. A segunda maior ação terrorista da história aconteceu em 14 de outubro de 2017 em Mogadishu, na Somália. Foram 512 mortos nas explosões realizadas pelo grupo terrorista Al Shabbab, em parceria com a Al Qaeda, segundo investigação final de um comitê independente somali.

O número inicial era 358, porque este era o total de corpos possíveis de reconhecimento. Um longo processo recolhendo partes de corpos mutilados e dilacerados nas explosões fez com que o total de vítimas subisse para 512.

Obviamente, o impacto deste atentado foi muito menor do que outro com um total de vítimas equivalente a 1% do de Mogadishu. Este é o mundo, que muitas vezes fecha os olhos para o mercado de escravos africanos na Líbia.