Teorias da conspiração no Oriente Médio envolvem até a Starbucks

A rua Jaffa, uma das mais movimentadas de Jerusalém, é conhecida por seus cafés, como o Hillel, que foi alvo de um atentado terrorista durante a Intifadah. No elegante boulevard Rothschild, em Tel Aviv, intelectuais israelenses se reúnem para conversar, ler e tomar um capuccino agora no inverno. Porém, em nenhuma das duas cidades israelenses há um Starbucks, principal rede de café do mundo. Tampouco existe em qualquer outro lugar de Israel ou dos territórios palestinos, a não ser por uma versão falsificada chamada Star and Bucks, no centro de Ramallah (Cisjordânia). Já em Beirute, há Starbucks no Corniche, em Hamra e no ABC Mall, apesar de os libaneses preferirem frequentar os cafés locais, como o Younes, o preferido dos estudantes da Universidade Americana de Beirute.

Talvez não seja tão surpreendente a capital libanesa ter Starbucks. O estranho é Beirute ter filiais da rede de café de Seattle e Tel Aviv não. Ao investigar o assunto no Google, descobre-se que a empresa americana foi acusada de desviar dinheiro para financiar o Exército de Israel. Ou de ser favorável aos árabes e, por este motivo, ter optador por fechar as suas lojas em Israel há pouco mais de cinco anos.

Para se defender, a Starbucks publicou no seu site um item denominado “Facts about Starbucks in the Middle East”. A empresa diz lamentar os pedidos de boicote à marca em alguns países árabes e

nega dar apoio financeiro aos israelenses. Em outra questão, a Starbucks diz que sua saída de Israel não foi motivada por razões políticas.

Atualmente, além do Líbano, a Starbucks está presente no Egito, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrain, Qatar, Omã, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.