Terrorismo da oposição síria apenas fortalece Assad

Não dá para tolerar o terrorismo de algumas alas da oposição síria. O carro-bomba que explodiu hoje em Damasco matando 15 pessoas mais uma vez foi aleatório, servindo para aterrorizar toda a população da capital síria. Além disso, estes ataques servem para fortalecer o discurso do regime de Bashar al Assad, que pinta os rebeldes como sendo todos ligados ao terrorismo e à rede terrorista Al Qaeda.

Os grupos da oposição síria que são conta estas ações terroristas como as da Frente Nusra também acabam enfraquecidos. A comunidade internacional precisa repudiar estes ataques ao mesmo tempo em que deve seguir firme na condenação dos crimes contra a humanidade realizados pelo regime de Assad.

O pior lugar do mundo para se viver hoje é a Síria. Imagine ser sírio, vivendo entre o terrorismo de Estado de um lado e o terrorismo da oposição do outro?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

