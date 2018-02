Terrorismo da oposição síria precisa ser condenado

Veja meu comentário sobre a BRICS-SÍRIA no Globo News Em Pauta de ontem

Os rebeldes sírios cometeram hoje mais atentado terrorista em Damasco. Estas ações precisam ser duramente condenadas mesmo por quem se opõe à violenta repressão do regime de Bashar al Assad. Nada justifica matar estudantes inocentes na Universidade de Damasco. Ao todo, são 15 vítimas no ataque.

A oposição síria, como sabemos, não é um grupo homogêneo. Há diferentes facções, com distintos objetivos, variando de pacifistas laicos pró-democracia a grupos ligados à rede terrorista Al Qaeda. Estes últimos, infelizmente, são os que têm obtido os melhores resultados militares e estarão na linha de frente dos rebeldes quando começar a inevitável batalha de Damasco.

A oposição civil, por sua vez, segue dividida em uma série de facções. Mas o tema que mais separa os seus membros é a finalidade da coalizão opositores síria. Uma facção, liderada pelo presidente da Coalizão Nacional da Oposição Síria, Mouaz al-Khatib, é a favor de um governo de transição, não descartando um diálogo com membros do regime de Bashar al Assad. Outra, com o apoio do Qatar e da Arábia Saudita, quer a instalação de um governo provisório nas áreas sobre controle dos rebeldes.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia.

