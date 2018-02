As diferentes estratégias americanas para lidar com o regime iraniano

Os americanos estão divididos sobre como lidar com a possibilidade de um Irã nuclear. Há os que consideram inevitável o regime de Teerã desenvolver a bomba atômica e, segundo eles, a política dos Estados Unidos deveria fazer o possível para se preparar e conseguir o maior número de benefícios – ou menor de prejuízos – neste novo cenário. Outros ainda acreditam que dá para impedir os iranianos de se armarem, mas divergem sobre como, podendo ser classificados em três grupos – os defensores de uma ofensiva militar, os que querem sanções mais duras e os que ainda acham mais apropriado uma aproximação diplomática. Para completar, existem aqueles que, como o Brasil, dizem crer que o programa iraniano tem apenas fins civis.

O presidente dos EUA, Barack Obama, durante a campanha e logo depois de eleito, indicou que não aceitaria um Irã com armas nucleares. E, para impedir, optou por uma aproximação diplomática, descartando uma operação militar. Foi uma mudança em parte em relação à administração de George W. Bush. Na verdade, durante o governo do republicano, o seu principal assessor para assuntos iranianos, Nicolas Burns, apoiava exatamente esta tática. Apenas a estratégia era diferente. O atual ocupante da Casa Branca realmente acreditava que poderia convencer o regime de Teerã a abandonar o programa nuclear através do diálogo. Inclusive, há um ano, fez um discurso amistoso na data da celebração de uma festividade persa. Já Burns achava necessário tentar diálogo apenas para mostrar ao mundo que os EUA tentaram ao máximo conversar com os iranianos. Mas, cético, ele achava improvável que os iranianos concordassem. Assim, seria mais fácil conseguir apoio na hora de impor sanções, argumentando que Teerã que impôs obstáculos.

As eleições em junho mudaram a tática de Obama, o aproximando ainda mais de Bush. As acusações de fraude e a repressão de Mahmoud Ahmadinajad às amplas manifestações opositores levaram Obama e seu governo a achar inviável dialogar com um regime que perdia a credibilidade interna. Aos poucos, decidiu incrementar a pressão diplomática, oferecendo ao Irã a alternativa de enriquecer o urânio em um terceiro país. As respostas desencontradas de Ahmadinejad deixaram os EUA certos de que o presidente iraniano apenas tentava ganhar tempo. Agora, seguindo o que Burns disse, os EUA farão de tudo para aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU dizendo que tentaram ao máximo dialogar.

Agora, Hillary Clinton deixou claro que o alvo pode ser as Guardas Revolucionárias. A estratégia é classificar o Irã como uma ditadura militar, e não um regime islâmico. Esta visão é compartida por outros dois membros do Conselho de Segurança – o Reino Unido e a França – e também pelos principais governos árabes, como a Arábia Saudita e o Egito, que consideram o Irã um rival. Já a Rússia e a China seguem uma linha que não vê grandes problemas em um Irã nuclear e buscam conseguir benefícios nesta situação. Os russos sabem que poderão vender mais tecnologia aos iranianos, além de, com uma maior instabilidade na região, verão o preço do petróleo se elevar, o que ajudaria na recuperação econômica russa. A China tampouco enxerga tantos problemas no regime de Teerã ter armas nucleares, já que o país não oferece nenhuma ameaça a Pequim e os dois são parceiros econômicos. Para completar, entre os outros membros, será necessário convencer o Brasil, que argumenta que os iranianos não estão em busca de uma bomba. Ou o Líbano, que vê vantagens em um outro país armado no Oriente Médio, já que contrabalançaria o poder israelense.

Além disso, internamente, o governo Obama terá que lidar com os dois grupos que discordam de sua visão. O ex-embaixador dos EUA na ONU, John Burns, serve de porta-voz dos conservadores nesta questão e defende abertamente uma ação militar. Esta posição repercute bem em Israel, onde há ceticismo sobre o sucesso de novas sanções. “Para impedir o Irã de obter armas nucleares, os americanos deveriam realizar uma ação militar agora”, segundo Burns, atualmente no American Enterprise Institute. Dificilmente Obama concordaria. Mesmo seu antecessor, George W. Bush, vetou uma ação israelense contra instalações iranianas no fim de 2008. Na avaliação do atual governo e do anterior, uma operação militar seria ineficaz, poderia provocar muitas baixas e ainda colocar em risco as operações americanas no Iraque e no Afeganistão, em meio a um mais amplo conflito.

Outros, como o professor Gary Sick, da Universidade Columbia, considerado um dos principais especialistas em Irã dos EUA, acham que o “regime iraniano inevitavelmente desenvolverá a capacidade de produzir armas nucleares” e os EUA deveriam aprender a conviver com isso. Adam B. Lowther, pesquisador do Centro de Pesquisas da Aeronáutico, publicou nesta semana um artigo no New York Times com uma posição que também ganha força nos EUA – a de que um Irã nuclear seria positivo para os americanos, em uma posição próxima da China e da Rússia. “Há uma série de benefícios para os EUA se eles desenvolverem uma bomba”, diz. Ele cita uma série de motivos, que vão desde a usar os iranianos para combater os radicais sunitas da Al Qaeda (o Irã é xiita) a uma quebra do cartel da OPEP.